Assemblée nationale : Fanta Sall, députée BBY, attire les regards avec ses parades Fanta Sall, réélue députée de la mouvance présidentielle, ne passe plus inaperçue à l’Assemblée nationale. La députée du département de Koungheul attire les regards. Ce, depuis la rentrée parlementaire du 11 septembre. Elle s’est fait remarquer de par sa corpulence de « drianké » qui suscite commentaires et bonheur des internautes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Septembre 2022 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

La députée Fanta Sall fait les choux gras de la presse people à chacune de ses apparitions au niveau de l’hémicycle. Lors de la session de l’installation des commissions ce 20 septembre, à l’Assemblée nationale, la dame dans une robe moulante qui épouse parfaitement ses formes et fait ressortir ses courbes, a attiré toutes les attentions.



Dans certaines de ses vidéos devenues virales, il a été remarqué d’autres députés la contempler discrètement.



Sur les réseaux sociaux, Fanta Sall est surnommée, « la députée qui ne s’assoit jamais ». Après Mame Diarra Fam, c’est elle qui s’est démarquée de la gente féminine. Elle « déambule » au niveau de l’hémicycle telle une maîtresse des lieux. Une façon, sans doute, de montrer à ses collègues qu’elle est une habituée de la maison. Fanta Sall faisait également partie de la 13e législature.









