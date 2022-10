Assemblée nationale: Guy M. Sagna s'offusque des piles de documents et défend les analphabètes

Le député Guy Marius Sagna a partagé sur sa page Facebook, une publication pour dénoncer le système de remise des documents aux élus du peuple, avec des photos à l’appui. Sur les images, nous pouvons voir des piles de documents.



Ce dernier s’indigne du fait qu’en 2022, il n'y a pas de versions électroniques de ces documents. «Ce que vous voyez là, ce sont les documents remis aux députés du Sénégal aujourd'hui et qu'ils doivent lire en 10 jours. Et certains ministères n'ont pas encore déposé leurs documents. Voilà les conditions dans lesquelles le peuple va être défendu. Que vont faire les députés analphabètes ?» , s’offusque-t-il.



“ Nous sommes en 2022 et il n'y a pas de versions électroniques de ces documents. Voilà les conditions dans lesquelles le peuple va être défendu ”, a-t-il fulminé.

