Assemblée nationale : L’âge de la retraite passe de 60 à 65 ans

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Une séance plénière a été tenue hier à l’Assemblée nationale. Ce, pour adopter trois projets de loi sur l’âge d’admission à la retraite, la suspension des procédures d’expulsion et la suspension de l’exécution des contraintes par corps, informe ThieyDakar. C’est ainsi qu’après les votes, ajoutent nos confrères, la loi n°13-2020 du 15 mai 2020, modifiant l’article L.69 de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, a été adoptée.



Les députés se sont, en premier lieu, penchés sur le projet de loi visant à porter à 65 ans l’âge d’admission à la retraite dans les professions ou emplois qui seront déterminés par décret. Désormais, pour certains emplois ou professions dont l’accès dû à la durée des études impacte considérablement sur la durée de la carrière et, par conséquent, sur le niveau de la pension retraite, est accordée la possibilité de poursuivre les relations de travail, en modifiant les dispositions de l’article L.69 du Code du travail pour accorder aux parties la faculté de prolonger les liens contractuels en travail au-delà de 60 ans et sans dépasser la limite de 65 ans.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos