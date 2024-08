Assemblée nationale: La Commission des lois rejette la suppression du HCCT et du CESE

La Commission des lois a rejeté le projet de loi portant suppression du HCCT et du CESE par 16 voix Contre (députés de Benno) et 14 voix Pour (députés de Yewwi, LDC et non inscrits). "



"Ces députés de Benno qui ne veulent pas entendre parler de réduction des dépenses publiques, mènent un combat d'arrière garde pour la survie des "gâteaux" institutionnels présidés par leurs collègues de coalition. Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo", a écrit Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi..



L'examen du projet de loi se poursuit avec la séance plénière convoquée ce lundi à 10 h.



