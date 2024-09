Assemblée nationale : La DPG d'Ousmane Sonko programmée pour le 11 septembre prochain

La date de la Déclaration de politique générale (Dpg) du Premier ministre Ousmane Sonko, est maintenant connue. En effet, dans son décret 2024-1880 transmis à l’Assemblée nationale, le chef de l’Etat avait demandé l’ouverture d’une session extraordinaire. Ce qui a été fait, ce jeudi. Et dans son décret, le chef de l’Etat avait aussi listé les points qui seront à l’ordre du jour. Parmi eux, la Déclaration de politique générale et l’examen de trois projets de loi, renseigne iGFM.



Ce jeudi, le bureau de l’Assemblée nationale, qui était en réunion, a fixé la date de la Déclaration de politique générale. « La Déclaration de politique générale a été fixée au mercredi 11 septembre prochain », a annoncé Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Benno Bok Yakaar.



Pour ce qui est des trois autres projets de loi, les commissions ont été convoquées pour samedi prochain. Le premier projet de texte sera examiné à 9 heures, le second à 15 heures et le troisième, à 19 heures. « Le lundi nous ferons les plénières à 9 heures, à 16 heures et à 20 heures », indique le député.