Assemblée nationale : La LD/Debout contre l’augmentation du nombre de députés En assemblée générale, les femmes de la LD/debout ont invité l’Etat du Sénégal à changer de perspectives. C’est une interpellation à l’endroit du parti au pouvoir résolu à augmenter le nombre de députés à la prochaine législature. Lors de ce conclave, elles ont distingué des actions à plus privilégier.

Les femmes de la LD/Debout ont, en effet, échangé sur la situation socio-économique du pays confrontée par « une augmentation extraordinaire des prix des denrées de première nécessité ».

Aussi, elles sollicitent l’exécutif « d’affecter l’argent du contribuable vers les priorités économiques et sociales ».



Cette requête est issue d’une analyse du contexte. Car, « les femmes de la LD/Debout considèrent que cette inflation insoutenable marque l’échec du gouvernement de Macky Sall dans ses politiques économiques, en particulier agricoles, qui n’ont pas su assurer à notre pays une sécurité alimentaire, après plus de dix ans d’annonces et de promesses jamais matérialisées ».



Coalition en vue des législatives de juin 2022



Dans un autre registre, les femmes de la LD/Debout se préparent pour les prochaines élections législatives. Elles appellent leurs compères à la mobilisation pour un changement « au soir du 31 juillet ». Ces politiques s’engagent pour que « le Sénégal soit enfin doté d’une véritable Assemblée nationale qui contrôle le travail de l’Exécutif et oriente les ressources du pays vers les priorités des populations ».



La création d’une large coalition des forces vives de l’opposition et de la société civile semble être le moyen d’y parvenir. Les femmes LD/Debout convient, de ce fait, les membres du Congrès de la renaissance démocratique (Crd) de s’investir à la mise en place cette alliance.



Le Quotidien



