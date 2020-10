Assemblée nationale: La composition du nouveau bureau, connue

La session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, qui a accusé un retard de 2 heures de temps, qui serait dû à la confection des listes émanant des groupes parlementaires pour constituer le Bureau, s'est ouverte. On note les absences de Ousmane Sonko, Cheikh Tidjane Gadio, Moustapha Cissé Lo et Adji Bergane Kanouté, entre autres.



Mais le célèbre Aliou Dembourou Sow qui a appelé à défendre la 3e candidature de Macky Sall avec des machettes, est lui, bien présent. Et, 133 parlementaires ont assisté à ladite Session, ce mercredi 14 octobre 2020.



Les députés ont voté pour élire les membres du Bureau de l’Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de la majorité a proposé comme premier vice président Abdou Mbow, 2e vice présidente Yétta sow, 3e vice président Cheikh Tidjane Gadio, 4e vice présidente Aissatou Sow Diawara, 5e vice président Abdoulaye Makhtar Diop 6e vice présidente Ndèye Lucie Cissé, 7e vice président Alé Lo.



Le groupe de l’opposition "Liberté et Démocratie" a proposé comme 8e vice présidente, Yaye Mane Albiss.



Les deux questeurs restent Monsieur Daouda Dia et Madame Awa Niang



Les Secrétaires généraux sont: Nicolas Ndiaye, Sira Ndiaye, Aminata Guèye, Mouhamed Khouraichi Niass, Ndèye Fatou Diouf.

