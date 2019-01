Assemblée nationale: Le Président Macky Sall exige le vote du Code pétrolier avant la Présidentielle

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Janvier 2019 à 11:28

Le Président Macky Sall fait fi des récriminations de l’opposition et de la société civile sur le projet du Code pétrolier, en l’adoptant hier en réunion Conseil des ministres.



Le chef de l’Etat tient par ailleurs à ce qu’il soit adopté par l’Assemblée nationale avant l’élection présidentielle de février 2019.



D’ailleurs, le journal « L’As » rapporte qu’il a donné des instructions fermes au Président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse et au Président du groupe parlementaire de la majorité, Aymérou Gning pour son vote dans les meilleurs délais.

