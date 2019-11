Assemblée nationale: Le budget de la Santé baisse de 7 milliards Le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour l’année 2020, a connu une baisse par rapport au budget de 2019, passant de 198 milliards 856 millions 033 mille 250 F CFA à 191 milliards 714 millions 747 mille 125 F CFA, soit une baisse de 7 milliards 141 millions 286 mille 125 F CFA.

« Le projet de budget s’inscrit dans un nouveau contexte, marqué par un changement de paradigme lié à l’introduction du budget-programme, qui met davantage l’accent sur la performance dans la gestion des finances publiques », a expliqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, lors du vote du budget 2020, devant les députés.

