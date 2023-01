Assemblée nationale: Le bureau convoqué d’urgence

Les membres du bureau de l’Assemblée nationale sont convoqués d’urgence ce mardi matin. D’après Les Échos, l’un des députés concernés à soufflé que l’ordre du jour n’est pas clair.



En tout cas le Parlement reprend service après un peu plus d’un mois de pause. Et, depuis l’examen et le vote de la motion de censure contre le gouvernement déposée par Yewwi, le 14 décembre dernier, les députés observent un break.