Assemblée nationale : Le report des locales et la prorogation du mandat des élus actés

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

C'est maintenant officiel ! Les élections locales du 1er décembre 2019 ont été reportées et se tiendront au plus tard le 28 mars 2021. La loi a été adoptée par la majorité des députés lors de la plénière du mardi 19 novembre 2019.



Une date précise sera fixée par décret si un consensus est trouvé à l'issue des négociations entamées dans le cadre du dialogue politique.

