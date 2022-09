Assemblée nationale : Les députés de Yaw portent le bonnet traditionnel, en solidarité au député Alphonse Mané

A l’Assemblée nationale ce mardi, le bonnet traditionnel du député Alphonse Mané Sambou, est devenu une mode. Jour d’installation des commissions de la 14e Législature, une dizaines de députés dont Guy Marius Sagna, ont porté le bonnet en soutien à leur collègue Alphonse Mané Sambou.



Pour rappel, dans un tweet controversé, le journaliste et chroniqueur Madiambal Diagne avait fait une analogie suspecte entre la tenue traditionnelle arborée par le député lors de l’installation de l’Assemblée et celle de l’Abbe Diamacoune. Il avait taxé le député d’être un membre des rebelles du MFDC, pour avoir tout porté un bonnet traditionnel dans l’hémicycle, afin de s’identifier à sa culture Kassa du département d’Oussouye, dans le sud du Sénégal.



Le député de Pastef, Alphonse Mané Sambou, par le biais de son avocat Maître Patrick Kabou, a annoncé une plainte contre le journaliste. Il estime que les propos de Madiambal Diagne sont au moins constitutifs des délits: « d’atteinte à l’image, à la respectabilité et à l’honorabilité d’un élu, de fausse nouvelle, de stigmatisation, de trouble à l’ordre public ».











Sud Quotidien avec Pressafrik