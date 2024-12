Assemblée nationale : Les nouveaux députés reprennent leurs travaux à l’hémicycle, ce vendredi

Les députés de la 15e législature n’auront pas de répit. A peine installés, ce lundi 2 décembre 2024, ils retournent à l’hémicycle ce vendredi, pour la ratification des listes des membres des Commissions permanentes. Cette étape s’inscrit dans la continuité des travaux entamés le 2 décembre dernier, lors de la première session de l’Assemblée nationale. Au cours de cette session inaugurale, El Malick Ndiaye a été élu président de l’Assemblée nationale. Le bureau a également été constitué, permettant aux députés de désigner ses membres.



D'après "Le Témoin", la prochaine étape concerne désormais la validation officielle des Commissions permanentes. Les Commissions permanentes jouent un rôle central dans le processus législatif et de contrôle parlementaire. Au total, l’Assemblée nationale compte 14 Commissions permanentes (Finances et Contrôle budgétaire, Affaires économiques, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Transports, Développement rural, Développement durable et Transition écologique, Énergie et Ressources minérales, Lois, Décentralisation et Droits humains, Affaires étrangères et Intégration africaine, Défense et Sécurité, Éducation, Jeunesse et Sports, Culture et Communication, Santé et Solidarité nationale, Comptabilité et Contrôle, Délégations).



Les membres des Commissions sont désignés au début de chaque législature et à l’ouverture de la session ordinaire annuelle. Leur composition reflète la représentation proportionnelle des groupes parlementaires, incluant les députés non-inscrits. Le processus suit ces étapes. Chaque groupe parlementaire propose ses candidats, une heure avant la séance plénière. Les listes sont ratifiées en séance par l’Assemblée. Après leur constitution, chaque Commission élit son bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire.