Assemblée nationale : Maïmouna Sané remplace le député Ndiassé Ka rappelé à Dieu

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

C’est cruel de le dire ainsi, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le député-maire Ndiassé Ka rappelé à Dieu et enterré à Touba avant-hier, son remplaçant est une remplaçante. Puisqu’il était élu sur la Départementale de Thiès en tant que suppléant de Siré Dia, la loi de la parité ne s’applique pas.



C’est donc Maïmouna Sène qui monte. La bonne dame est une jeune célibataire d’une beauté à couper le souffle. Certains la présentent comme la fille la plus belle de la commune de Thiès. C’est donc naturellement qu’elle sera la plus belle parlementaire de l’histoire du Sénégal. En plus, Maïmouna Sene est présentée comme une fille à la tête pleine et bien faite. Bon vent et au-delà de votre beauté, apportez un peu de fraîcheur à l’Assemblée nationale.













Les Echos

