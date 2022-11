Assemblée nationale : Moussa Diakhaté, député, relève des clichés négatifs et réclame la reconsidération du vocabulaire des parlementaires Moussa Diakhaté, député à l’Assemblée nationale, constate que les députés de la 14e législatives font montre de détermination, de volonté et d’abnégation, à mieux représenter les populations de leurs localités d’origine. Mais, il est d’avis qu’il y a des clichés négatifs et un vocabulaire à reconsidérer. Le parlementaire indique que des positions politiques divergentes ne doivent pas prévaloir. Il exige un discours modéré et rationnel, pour éviter d’impacter les jeunes. Le député a reconnu les progrès du Président Sall dans le domaine des Infrastructures. Il précise qu’il y a des routes qui sortent de partout et même, certains sont en train de retourner dans leurs fiefs respectifs pour des activités agricoles, qui pourront contribuer aux objectifs de l’autosuffisance alimentaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 19:54



