Assemblée nationale : Moustapha Diop annonce de 43.000 emplois à la cité industrielle de Diamniadio Le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries a annoncé la création à terme de 43.000 emplois à Diamniadio. « A terme, c’est environs 43.000 emplois qui seront créés dans la zone industrielle de Diamniadio », a, en effet, déclaré Moustapha Diop, hier, l’Assemblée nationale lors du vote du budget de son département.

Selon le ministre, « le tissu industriel est essentiellement composé de petites et moyennes industries qui représentent 92 % des industries. Les industries agroalimentaires occupent une place très importante dans le secteur industriel. Et l'essentiel des entreprises sont localisées à Dakar ».

Moustapha Diop a aussi indiqué que les investissements seront élargis dans les autres régions du pays pour avoir un tissu industriel viable et solide.



