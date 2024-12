Assemblée nationale: Ousmane Sonko annonce une évaluation des contrats avec l'État et des paiements en 2025

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a assuré qu'une évaluation de la situation des opérateurs économiques ayant conclu des contrats avec l'État, serait effectuée et que les paiements interviendraient en 2025.



" Nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une Loi de finances rectificative de vérité et de transparence, gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple ", a déclaré M. Sonko, en préambule, lors de la Déclaration de Politique Générale à l'Assemblée nationale.



" Nous n'avons pas pu tout accomplir ni satisfaire toutes les demandes, malgré notre extrême conscience de l'impact sur les operateurs économiques qui ont eu à contracter avec l'Etat, avant l'arrivée au pouvoir de notre régime ", a-t-il ajouté.



Selon lui, certains d'entre eux sont malheureusement devenus des co-auteurs des dérives observées, " en acceptant d'exécuter des marchés en avance et, parfois, sans contrats. Nous procéderons à une évaluation de chaque situation et effectuerons les paiements en fonction des capacités financières de l'État durant l'année 2025 ".



Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook