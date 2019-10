Assemblée nationale: Pas de 3e Groupe parlementaire

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019

Depuis un certain temps, un projet de troisième groupe parlementaire était en gestation à l'Assemblée nationale. Seulement, ce regroupement politique composé de députés non-inscrits, ne verra jamais le jour.



D’après Source A, il y a eu plusieurs défections. Au dernier moment, Diop Sy est le premier à lâcher ses collègues. Sokhna Dieng Mbacké a suivi et fait faux-bond. Cheikh Tidiane Gadio a rejoint, lui aussi, le camp de la majorité présidentielle.

