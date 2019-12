Assemblée nationale- Privatisation de l'eau : « L’Etat doit convaincre les populations de Touba d’accepter de … »

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

« L’Etat doit convaincre les populations de Touba pour qu’elles acceptent de payer l’eau ». Ces propos sont des représentants du peuple. Ceci, lors du vote du budget 2020 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, ce lundi, à l’Assemblée nationale.



Ainsi, les députés ont attiré l’attention de Serigne Mbaye Thiam sur la question de l’eau et l’assainissement de la ville de Touba. Selon eux, « une communication appropriée doit être faite à l’endroit des autorités religieuses et de la population concernée ».



Les parlementaires « ont estimé que les habitants de cette ville ne refuseraient pas de payer si la qualité de l’eau était assurée ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos