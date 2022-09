Assemblée nationale : Quand Mimi Touré rebat les cartes en faveur de l’opposition

Seulement, après la surprenante décision du président de la République de choisir pour le poste de président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, en lieu et place de Mme Aminata Touré qui a conduit la liste nationale de Benno Bokk Yakaar lors des dernières législatives, cette dernière a décidé à son tour de tourner le dos au groupe parlementaire de la majorité, pour devenir député non-inscrit.



Par conséquent, le président de la République qui avait réussi à prendre une petite avance sur l’opposition avec le soutien de Pape Diop, retourne à la case départ. Aujourd’hui, sa coalition à l’Assemblée nationale n’a plus la majorité qui a basculé du côté de l’opposition et non-inscrits réunis.



En effet, avec cette décision de Mimi Touré, c’est l’inversion totale de l’équilibre des forces au niveau de l’Assemblée nationale. Le pouvoir se retrouvera avec 82 députés contre 83 pour toute l’opposition réunie avec les non-inscrits.



Jamais l’histoire politique du Sénégal n’a connu un tel rebondissement. Et comme les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules, il s’y ajoute également les appels du pied des responsables du parti de l’ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, également député membre de la mouvance présidentielle, demandant à ce dernier à rompre les amarres d'avec le président de la République.











Sud Quotidien