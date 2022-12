Assemblée nationale / Sur le 3e mandat : Mimi Touré demande à Ismaïla Madior Fall de réitérer sa parole de 2016

L’ancienne Première ministre Aminata Touré n’a pas raté l’actuel Garde des Sceaux, qui était venu à l’Assemblée nationale pour défendre le budget de son département. La députée non-inscrite a bien pilonné Ismaïla Madior Fall, en lui demandant de réitérer sa parole en 2016 quand, il affirmait que Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat.



De plus, Aminata Touré demande à Ismaila Madior de siffler la fin de récréation, en mettant terme à ce débat. « Vous avez défendu partout comme moi et le président du groupe parlementaire de Benno, que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Je veux que vous regardiez les Sénégalais, les yeux dans les yeux, pour le dire une 4e fois. Vous êtes un professeur émérite… Que les intellectuels soient fidèles à la Constitution.



Monsieur le Garde des Sceaux, respectez la Constitution au lieu de penser aux privilèges. Nous voulons une réponse très claire sur cette ambiguïté dans le mandat… », a demandé l’ancienne Garde des Sceaux.