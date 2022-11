Assemblée nationale: Woré Sarr prend la défense des charretiers, des vendeurs de friperie et des conducteurs de Thiak-thiak Woré Sarr, députée conteste le comportement des députés à l’Assemblée nationale qui s’est transformée en arène politique. Et, à l'occasion du vote du budget, elle cite les performances et les réalisation de son mentor de Président de la République, Me Abdoulaye Wade. Woré Sarr interpelle le Président de l’Assemblée sur plusieurs questions sans réponse. Il s’agit d’un projet de cimetière musulmano-chrétien, la bande de filaos etc. Ainsi, Woré Sarr, qualifiant de courtois le président de l’Assemblée, évoque le calvaire et la souffrance des populations. Sur ce, elle plaide pour les charretiers, les vendeurs de friperie et des conducteurs de Thiak-thiak. Parlant avec émotion, Woré Sarr regrette le départ d’Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook