Assemblée nationale : des députés demandent à l’Etat de se pencher sur le cas de Hissène Habré Le ministre de la Justice, Me Malick Sall est devant les députés, ce vendredi pour défendre le budget de son département pour 2020. L’occasion pour des députés de l’interpeller sur la situation de l’ancien président tchadien, Hissène Habré, détenu au Cap Manuel de Dakar, et qui serait malade selon son épouse.

Madame Habré avait sorti un communiqué, dernièrement pour alerter sur la situation de son mari qui aurait fait une chute dans sa cellule et se serait cassé le bras. Elle avait accusé l’administration pénitentiaire d’avoir refusé de lui porter assistance.

Des informations alors démenties par le directeur de la prison du Cap Manuel, avant que Madame Habré ne tienne une conférence de preuve pour apporter les preuves de ses allégations, exhibant notamment les factures payées à une clinique de la place pour la prise en charge de son mari.



