Assemblée nationale envahie par des gendarmes: Guy Marius Sagna et Barthélémy Dias s’illustrent dans la résistance

Lundi 12 Septembre 2022

Les députés de l'opposition se sont mis devant la présidente de séance pour empêcher la tenue du vote. Après plusieurs avertissements, Aïda Sow Diawara a fait appel à la gendarmerie comme le lui permet le règlement intérieur de l'Assemblée.



Des accrochages sont notés entre les élus et les forces de l'ordre. Barthélémy Dias, de son côté, a tout simplement arraché le micro sur le pupitre.



Au moment du vote, Guy Marius a pris le temps de mettre une enveloppe vide dans l’urne, avant de déchirer le bulletin de vote. Ensuite, il a pris le soin de vouloir s’emparer de l’urne.



Ainsi, il s’en est suivi des tiraillements entre lui et les gendarmes. Finalement, éjecté du lieu de vote, les autres députés ont suivi pour continuer le vote.



