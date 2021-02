Assemblée nationale: le Bureau et la Conférence des Présidents convoqués par Moustapha Niasse Sans surprise, la procédure est enclenchée et la machine ne devrait pas tarder à se déployer. Le député Ousmane Sonko va voir son immunité parlementaire levée dans les prochains jours. Première étape de cette procédure, le Parquet a saisi l’Assemblée nationale dont le président, Moustapha Niasse, a convoqué les membres Bureau ainsi que ceux de la Conférence des Présidents, ce jeudi 11 février 2021, respectivement à 12 heures et 13 heures.

L’ordre du jour de la réunion n’est pas explicite selon la lettre de convocation des membres du Bureau, mais tout indique qu’il sera question de la demande de levée de l’immunité parlementaire de l’opposant Ousmane Sonko, accusé de viols et menaces de mort par une masseuse (Adji Sarr, 21 ans) qui a porté plainte à la Section de recherches de la gendarmerie sise à Colobane.



Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend, outre le Président : huit (8) vice-présidents, six secrétaires élus et deux (2) questeurs. À noter également que les présidents de groupe parlementaire siègent au Bureau et ont les mêmes rangs et prérogatives que ses membres. Dans la présente législature, il n’y a que deux présidents de groupe parlementaire que sont Aymérou Gningue, président du groupe Benno Bokk Yakaar (majorité) et Serigne Cheikh Mbacké, président du groupe Liberté et Démocratie (opposition). Les autres députés, non membres de ces deux groupes, sont des non-inscrits.



La Conférence des présidents, convoquée par Niasse pour l’examen des affaires en instances comprend le Président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, les Présidents de Commission et le Rapporteur général de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, les Présidents de Groupe parlementaire et le représentant des non-inscrits.





