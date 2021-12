Assemblée nationale : le budget du Ministère des Finances arrêté à plus 334 milliards de F CFA Après le vote du budget du Ministre des Sports, ce dimanche à l’Assemblée nationale, c’est autour de Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre des Finances et du Budget, de faire face au parlementaire pour défendre le projet de budget de son Ministère arrêté à 334 176 575 276 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 294 972 189 316 FCFA en crédits de paiement (CP).



Le projet dudit budget est réparti par programme. Le Programme n°1011 concerne le Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Pour l'exercice 2022, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 17 063 871 568 FCFA en autorisations d'engagement (AE) tandis que les crédits de paiement (CP) s'élèvent à 16 563 871 568 FCFA.



Le programme n°2032 concerne le Gestion des ressources douanières et protection de l'économie. Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 77 183 463 107 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 49 779 410 364 FCFA en crédits de paiement (CP).



Programme n°2035 : « Élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution des dépenses », pour l'exercice 2022, les crédits alloués à ce programme sont arrêtés à 47 250 046 722 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Programme n°2036 : «Gestion comptable et financière de l'État et des autres organismes publics » Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 13 740 656 346 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 10 454 844 484 FCFA en crédits de paiement (CP).



Programme n°2037 : « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier », pour l'exercice 2022, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 28 522 286 713 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 20 798 045 243 FCFA en crédits de paiement (CP).



Programme n°2038 : « Gestion du secteur financier », pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont arrêtés à 3 051 251 320 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 2 760 970 935 FCFA en crédits de paiement (CP).



Programme n°3005 : « Gestion du Fonds national de Retraite (FNR) >> Pour l'exercice 2022, les crédits de ce programme sont constitués de Transferts courants arrêtés à 125 315 000 000 FCFA en AE et en CP.

Programme n°3006 : « Gestion des Prêts et Avances », pour l'exercice 2022, les crédits alloués à ce programme sont constitués d'Investissements exécutés par l'État pour un montant de 21 550 000 000 FCFA en AE et en CP.



Et en fin, le programme n°3007 : « Gestion des Garanties et Avals ». Pour l'exercice 2022, les crédits dudit programme sont composés d'Investissements exécutés par l'État et sont arrêtés à 500 000 000 FCFA en AE et en CP.





