Assemblée nationale sénégalaise : l’honorable députée Mariétou Dieng va-t-elle suivre Idy, son mentor ? Emedia.sn-Idrissa Seck a annoncé son départ et celui des deux ministres de sa formation politique qui siégeaient jusqu’ici à la table du conseil des ministres. La seule parlementaire, élue sous la bannière de Benno Bokk Yakaar et membre de REWMI va-t-elle claquer la porte ?

« Être intelligent, c’est dire la vérité. Shuuut, Me Youm ! Quand les grands dialoguent, les petits restent à côté, se taisent et patientent. Tout se passe entre leaders de Partis, donc il faut savoir raison gardée cher collègue Président du groupe parlementaire Bby. Vous ne connaissez pas l’homme du tout alors ce serait prétentieux, discourtois et injuste de tenter de le juger.



Qui êtes vous pour juger notre calendrier de déclaration de candidature ou pas ? Avez-vous été vous-même élégant en tant que haut responsable politique et voix autorisée pour porter la candidature de votre président de parti ? Allant même jusqu’à faire du wakh wakhett pour plaire au grand boss ». Ainsi répliquait Mariétou Dieng à son collègue Oumar Youm.



Maintenant que son mentor a annoncé le départ de sa formation politique de la coalition Benno Bokk, la parlementaire lauréate tout dernièrement du Prix de Reconnaissance Spéciale "Women’s Leadership Programme 2022" initié par la Fondation Westminster pour la Démocratie (WFD - Royaume-Uni), en partenariat avec le Réseau Libéral Africain (RLA va-t-elle démissionner de son poste de députée ou bien fera-t-elle comme l’ancienne députée de vélingara Mariama Diallo qui, en 2013 avait refusé de rompre les amarres avec la coalition Benno Bokk Yakaar ?



Au cas où elle choisira de rester au sein de l’hémicycle, va-t-elle rejoindre l’opposition dés lors que le président de son parti a clamé haut et fort qu’il est le chef de l’opposition ?



La question vaut son pesant d’or pour cette diplômée en Microbiologie-Biosécurité et gestion de Projet, spécialisée dans le domaine de la recherche biomédicale au Sénégal créditée dotée d’une solide expérience internationale suive les pas de son mentor et respecte la discipline de parti.



Les prochains jours édifieront les sénégalais.



