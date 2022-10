Assemblée nationale / session unique: La très forte décision de Abba Mbaye (YAW) sur le vote du budget

Le député de la coalition Yewwi Askan Wi du département de Saint-Louis, Babacar Abba Mbaye reste catégorique sur le vote du budget. Pour le parlementaire, si c’est un budget qui répond aux aspirations du peuple, il sera voté sans problème. Mais pour le député, il faudrait d’abord que l’on accepte de discuter sur ce budget. Car c’est la première fois que le Sénégal arrive à un tel niveau de budget.



« Le pays est à l’heure du débat donc il ne faut pas avoir peur du débat. La crise économique que nous vivons, a montré que le pays n’a pas encore avancé depuis l’indépendance et aujourd’hui il est important pour nous de franchir des caps. Pour la première fois, nous sommes à un budget de plus de six mille milliards avec des revenus issus du gaz. Ce qui est important pour nous est de se poser les bonnes questions sur le budget.



Parce que c’est un budget de débat et nous nous préparons du côté de l’opposition pour que si le budget est conforme aux aspirations des sénégalais que les gens le votent. Car nous ne sommes pas là pour bloquer », a précisé Babacar Abba Mbaye lors de l’ouverture de la session unique et ordinaire 2022-2023 de l’Assemblée nationale...