Assemblées annuelles d'Afreximbank à Nassau : Des entreprises transformatrices célébrées et honorées

Selon un communiqué de presse, les Pan-african Business and development Awards, organisés en marge des Assemblées annuelles d'Afreximbank 2024, ont pour but de célébrer et d’honorer les entreprises et les institutions financières transformatrices sur le continent africain.



L'édition de cette année, informe la même source, a vu Arise Integrated Industrial Platforms (Arise Iip) remporter le Trophée de l'Entreprise panafricaine de l'année en reconnaissance du rôle déterminant qu'elle a joué dans l'avancement de l'industrialisation, du développement des exportations et de la transformation économique en Afrique. Arise Iip conçoit, finance et exploite des écosystèmes industriels dans tout le continent. Ces écosystèmes comblent les lacunes industrielles des pays africains en permettant une transformation locale durable des matières premières. Arise Iip a été reconnue pour le rôle qu'elle joue dans la transformation des économies africaines et la réduction de la dépendance à l'égard des exportations de matières premières non transformées.



«Deux institutions financières ont été récompensées dans la catégorie « Institution Financière Panafricaine de l'année » : Kcb du Kenya a été honorée pour son impact sur les services financiers, et Rawbank, un acteur important en République démocratique du Congo, a été reconnu pour son rôle essentiel dans la promotion de l'inclusion financière et du développement économique du pays. Créée en 2002, Rawbank est devenue la plus grande banque universelle de la Rdc », lit-on dans le communiqué.



Un nouveau Prix a été lancé cette année, celui de l'entreprise de la diaspora de l'année, qui récompense une entreprise africaine ou de la diaspora qui se développe au-delà de ses frontières et renforce les liens économiques et commerciaux entre le continent et sa diaspora, la sixième région du continent telle que définie par l'Union africaine. Elsewedy, fabricant basé en Égypte, a remporté ce trophée.



«Cette année, les prix ont également reconnu le rôle crucial joué par le personnel d'Afreximbank dans la croissance et le succès de la banque. Mme Oluwatoyosi Adelakin, Senior Manager Strategy and Innovation (Performance Monitoring & Reporting) a remporté le Outstanding Staff Award of the Year 2024. Elle a veillé à ce que le système de mesure de la performance du tableau de bord prospectif de la banque fonctionne parfaitement, ce qui a grandement contribué à améliorer la performance et à la rentabilité de la banque.

Le système de gestion de la performance du tableau de bord prospectif d'Afreximbank a été sélectionné comme une étude de cas par la Harvard Business School en 2020.

« Ces trophées prestigieux récompensent des partenariats exceptionnels qui ont été de puissants véhicules pour transmettre nos programmes de développement aux personnes que nous servons collectivement. Nous reconnaissons le fait que les progrès que nous continuons de réaliser, les vies que nous touchons et la valeur que nous apportons aux actionnaires n'ont été possibles que grâce aux nombreux partenaires qui partagent nos aspirations panafricaines. Grâce à ceux que nous célébrons aujourd'hui, et à bien d'autres, Afreximbank est devenue un acteur important pour les Africains du monde entier, en intervenant en matière de commerce et de développement et en soutenant activement la mise en œuvre de l'agenda de développement continental. », a déclaré le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank lors de la cérémonie de remise des Prix, en marge de la 31ème Assemblée annuelle.



Arnold Ekpe, ancien Directeur général du Groupe Ecobank et président de la Bca, a souligné dans ses remarques l'importance de soutenir les initiatives qui contribuent au développement de l'Afrique, et cela est devenu une caractéristique marquante d'Afreximbank.



Les Prix Panafricains du commerce et du développement sont organisés par Afreximbank en association avec la Business Council for Africa (Bca).



