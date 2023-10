Assemblées annuelles du FMI/BM : Marrakech au centre de l’économie mondiale

Pendant une semaine, Marrakech sera au centre de toutes les attentions sur l’économie mondiale. En effet, du lundi 9 jusqu'au dimanche 15 octobre 2023, le Maroc va abriter pour la seconde fois depuis 50 ans, les Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM).



Le gotha de la finance mondiale s'installe dans la ville ocre, qui vient d’être durement frappée par un séisme d’une rare violence. Et pendant sept jours les réunions annuelles du FMI et de la BM vont être placées sous le signe de la résilience et de la reconnaissance des économies émergentes au sein des institutions internationales.



Un geste de solidarité sans précédent envers le Maroc et un symbole pour l’Afrique bien apprécié. Il fallait le faire. Quelques semaines après le tremblement de terre qui a dévasté le Maroc, le FMI et la BM ont décidé de maintenir leurs assemblées annuelles à Marrakech en soutien au royaume chérifien et pour mettre en exergue son rayonnement.



La première journée d'ouverture a été marquée par des panels ouverts au public, traitant des enjeux de première importance à savoir : la transition énergétique du continent, l'entrepreneuriat chez les jeunes, et la résilience.



Selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, c'est le moment de « croire en l'Afrique, le continent le plus jeune au monde, regorgeant de talents » et de potentialités insoupçonnées.



Joignant le geste à la parole, Kristalina Georgieva a visité des écoles dans les zones touchées par le séisme, accompagnée de la ministre de l’Économie et des Finances du royaume, Nadia Fettah. Elle a été, à l’occasion, impressionnée par la solidarité dont ont fait preuve les Marocains. « En à peine dix jours, les enfants sont retournés à l’école et les voir avec des sourires sur leurs visages a été vraiment inspirant », s’est confiée la directrice générale du FMI lors du panel « Afrique Inspire ».



Le choix de Marrakech pour ces assemblées annuelles est également un signal fort de l'importance croissante de l'Afrique dans l'économie mondiale. Le continent africain est en effet, le plus jeune au monde, avec une population en pleine croissance et un potentiel économique immense. Les discussions et les débats qui auront lieu au cours de cette semaine permettront de mettre en lumière les opportunités uniques qu’offre l'Afrique aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux institutions financières internationales.

Luana Paulineau, Envoyée spéciale à Marrakech







