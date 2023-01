Assez de ce terrorisme sur nos routes ! Ce qu’on attend de l’Etat… (Boubacar Seye HSF ) Depuis des années la route tue et continue à tuer sans que des mesures structurelles ne soient prises pour identifier les causes et trouver des solutions adéquates pour juguler le phénomène.

Pendant que l’Etat mobilise les forces de défense pour interdire des manifestations, l’enjeu sécuritaire des sénégalais se trouve bien au niveau de la réglementation routière et de la surveillance des comportements sur les axes que la présence des forces de sécurité peut permettre à dissuader.



Reformes dans le secteur du transport !



Il est temps d’exiger dans les véhicules de transport interurbain ou de poids lourds la présence d’un chrono tachygraphie numérique qui sert à enregistrer la durée des trajets des chauffeurs, leurs vitesses et la distance.

Cet appareil permet de suivre les vehicules au début de leur déplacement.



Fonds de solidarité nationale !



L’état des routes et leur entretien font défaut voire inexistants, engageant du coup la responsabilité de l’Etat quant à la prise en charge de la sécurité des sénégalais.



Il est donc important que l’Etat pense mettre en place pour les accidentés de la route un fonds de solidarité, puisque si l’Etat est capable de mobiliser plus de 40 milliards à distribuer selon ses convenances, il peut bien mobiliser par an, plus de 10 milliards consacrés à ce fonds de garantie.



Notre compassion et non condoléances aux familles des disparus. Nos Prières pour un prompt rétablissement aux nombreux blessés !



(Boubacar Seye HSF )



