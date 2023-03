Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Assiette foncière de Bambilor: La Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) va livrer des parcelles viabilisées à des clients bénéficiaires Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 16:09 | | 0 commentaire(s)| La Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) informent tous les clients réservataires et partenaires qu’il sera procédé à la livraison des parcelles viabilisées de l’assiette foncière de Bambilor, objet des titres fonciers no 5 447/R et no 4 861/R.

La Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) sont de plein de pied dans la mise en oeuvre des politiques d’habitats sociaux de l’Etat. Des programmes d’octroi de parcelles viabilisées dans des zones accessibles sont diligentés. C’est dans cette optique que des terrains de l’assiette foncière de Bambilor seront livrés.



La cérémonie de remise aux bénéficiaires est prévue le 11 mars 2023 à 10 heures précises à Bambilor. Au cours de cet évènement, renseigne-t-on, une « journée portes ouvertes » sera aussi, tenue. Et, tous les acquéreurs et toutes les personnes intéressées sont invités à assister pour mieux s’enquérir de la disponibilité de CGIS d’accompagner les populations à l’acquisition de parcelles, destinées à l’habitat.



Ainsi, la CGIS informe le public du lancement, à compter du 1er mars 2023, de la commercialisation d’une nouvelle phase sur le même site de Bambilor. Encore, c’est des parcelles déjà, viabilisées de 150m2 et de 200m2.





