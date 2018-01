Assignation en référé de Barthélémy Dias contre le Ps: Tanor accusé de nager dans « l’illégalité manifeste »

Barthélémy Dias, Bamba Fall et Cie sont déterminés à traquer Ousmane Tanor Dieng et la Direction du Parti socialiste jusqu’au bout. Pour eux, leur exclusion du Parti socialiste compte pour du beurre. Aussi, poursuivent-ils la plainte qu’ils ont déposée contre le secrétaire général et la direction du Parti socialiste. L’affaire va être d’ailleurs appelée ce matin à la barre. Dans leur assignation en référé, ils pilonnent Tanor et Cie d’avoir muselé le Bureau politique par une « fameuse invention de Bureau politique thématique transformé en centre de formation où on discute de tout sauf de questions politiques ».



Pour eux, cette trouvaille n’est rien d’autre que le moyen d’empêcher tout débat politique et démocratique sur la volonté de la direction qui a été prise, de "remorquer le Parti socialiste au intérêts de l’Apr et aux desseins de son chef". Par conséquent, le maire de Mermoz /Sacré-Cœur et ses amis demandent au juge d’arrêter le secrétaire General du Ps, qui nage dans le faux avec « ses » structures « illégales » qui prennent des décisions pour le parti.



Dans sa réponse, l’avocat de Tanor Dieng a rejeté la compétence du juge. Selon Me Moussa Bocar Thiam, Barthélémy Dias renie une structure dont il a assisté aux travaux. Selon lui, les plaignants veulent juste semer la confusion. Ce que réfutent les conseils des demandeurs. Pour Me Khoureychi Ba, El Mamadou Ndiaye et El Hadji Diouf, le Secrétaire général du Ps est dans « l’illégalité manifeste » et tous ses arguments avancés sont « fallacieux ».