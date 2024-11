Assises de la Jeunesse du Sénégal: Khady Diène Gaye réitère la volonté du gouvernement de répondre aux préoccupations des jeunes

En partenariat avec IPAR Think Tank, la CEDEAO a initié les Assises de la Jeunesse, qui regroupe quatre pays pilotes, dont le Sénégal, afin de donner la parole aux jeunes de la sous-région, pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations et participer activement à l'élaboration des politiques publiques. Prenant part à cette rencontre, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a réitéré la volonté du gouvernement de répondre à la préoccupation des jeunes, notamment dans le domaine public, rapporte "L'As".



Elle exhorte les jeunes à éviter l’émigration irrégulière et à faire confiance aux nouvelles autorités. Khady Diène Gaye invite aussi les jeunes à croire en eux et à prendre des initiatives, surtout dans le domaine de l'agriculture, afin de participer au développement du pays.