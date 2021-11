Assises de la transformation digitale en Afrique : La dixième édition démarre le 25 novembre prochain à Benguerir au Maroc

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, plus de 15 pays africains seront représentés par leurs institutions, dont les ministres de l'Economie numérique et de la Poste.

Co-organisées par le groupe de presse Cio Mag, la référence du numérique en Afrique et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel au Maroc, cette 10ème édition promet de faire date.



En effet, plus de 15 pays du continent seront représentés par leurs institutions dont, des ministres du secteur de l’économie numérique et de la Poste : Un des moments forts, sera les plénières ministérielles :



Durant ces 2 jours, il s’agira de débattre sur les enjeux réels de la souveraineté et de la confiance numérique en Afrique, ses défis, ses infrastructures. Des regards croisés entre décideurs d’Afrique enrichiront le débat autour des stratégies nationales numériques.



Les différentes rencontres devront aboutir sur des recommandations pour une vision commune d’un marché numérique africain à l’horizon 2030.



Adou Faye





Source : Sous le thème «Déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour favoriser l'innovation africaine », la 10ème édition édition des assises de la transformation digitale en Afrique (Atda) 2021 démarre à l'Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, au Maroc.Source : https://www.lejecos.com/Assises-de-la-transformati...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos