Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Assistance aux détenus : La Fondation Action Solidarité Développement du Dr Mbaba Gaye Sall à la Maison d’Arrêt et de Correction de Tivaouane** Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 00:43 | | 0 commentaire(s)| La Fondation Action Solidarité Développement du Dr Mbaba Gaye Sall a eu un grand moment de communion avec la population carcérale de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tivaouane** En effet les détenus de la MAC de Tivaouane ont reçu Samedi, en ce mois béni de ramadan, la visite du Dr Mbaba Gaye Sall, présidente de la Fondation Action Solidarité Développement (ASD) sous le haut parrainage de M le Ministre Abdou Ndéné Sall. En effet, dans le cadre de ses actions sociales, la Fondation ASD a mis à l’honneur, ce 9 Avril 2022, la population carcérale souvent oubliée.

Selon Mme Gaye Sall: « cette population fait partie intégrante de notre société et de ce fait elle mérite toute notre attention et notre compassion »



C’est pourquoi, accompagnée du DG de la SEN-TER, Le Dr GAYE SALL et des personnes de bonnes volontés de la Fondation ASD ont apporté à la MAC un appui en denrées alimentaires(riz, sucre, dattes, eau, etc) ainsi que des produits d’hygiène, de nettoyage et de confort (savon, gel, lessive, nattes, tapis de prière, vêtements, chaussures etc.)



Aussi l’opportunité a été saisie par Mme Sall, en parfaite complicité avec le Directeur de la MAC, M Djibrilou BA, pour organiser un grand NDOGOU SOLIDAIRE avec les détenus en leur distribuant des plateaux repas. Cette occasion a été un grand moment d’échanges et de communion avec cette population remplie d’humanité et de leçons de vie.



Enfin le Dr Mbaba Gaye Sall n’a pas manqué de remercier, au nom de la fondation ASD, son époux M. le Ministre et DG de la SEN-TER, M. Abdou Ndéné Sall pour son appui sans faille, M. Djibrilou Ba, Directeur de la MAC de Tivaouane pour son aide et sa disponibilité, toutes les personnes de bonnes volontés pour leur dévouement à la cause sociale et toutes les autorités religieuses de la ville sainte pour leurs prières pour la réussite de cet événement grandement salué par tout le personnel pénitentiaire ainsi que les détenus qui n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude à de Mme GAYE SALL et la Fondation ASD.











Accueil Envoyer à un ami Partager