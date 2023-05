Association avec des acteurs politiques pour combattre Macky Sall : Babacar Bâ du Forum du Justiciable tacle la société civile

Le rôle de la société civile n’est pas de s’associer avec les acteurs politiques de l’opposition, pour combattre le Président Macky Sall. C’est ce que semble dire Babacar Ba, coordonnateur du Forum du Justiciable ,qui a rendu publique une note hier, pour s’attaquer visiblement au mouvement Y en a marre et Cie qui pilotent la plateforme F24.



« La société civile doit refuser de s’identifier à des acteurs politiques pour mener des combats citoyens. Pour assurer plus de légitimité dans leur prise de position et dans leurs combats citoyens, les organisations de la société civile n'ont pas intérêt à s'identifier aux acteurs politiques ou à une idéologie politique. En s'alliant aux partis politiques ou à la politique de l'Etat, la société civile s'écarte de son objectif. Pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la promotion de la démocratie, la défense des institutions et la sauvegarde des principes et des valeurs républicains, la société civile doit être à équidistance des formations politiques », a-t-il expliqué, relate "L'As".



Selon Babacar Bâ, « la société civile doit refuser de se soumettre aux conditionnalités des acteurs politiques, pour ne pas biaiser ses observations sur des questions d’intérêt national ».



« Dans ce contexte précis, la société civile sénégalaise doit adopter une position qui reflète l’intérêt général et non celui d’une quelconque formation politique », dit-il.



Avant de conclure, le coordonnateur du Forum du Justiciable a semblé rappeler aux membres de la société civile, leur rôle. « Le rôle de la société civile est et demeure la promotion de la paix, de la sécurité des personnes et des biens, de la non-violence et le respect de la marche régulière des institutions de la République, peu importe ses insuffisances et défaillances, qu'il faut bien entendu plaider pour leur correction, en vue d'obtenir une administration juste, équitable et indépendante », a indiqué Babacar Bâ.