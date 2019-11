Association de malfaiteurs : La fille d'Alioune Mbaye Nder face au juge aujourd'hui

A. Mbaye, fille du chanteur Alioune Mbaye Nder, et ses complices ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils feront face, aujourd'hui, au procureur qui va certainement les placer sous mandat de dépôt.



Selon L'As, elle faisait partie membre d'une bande de malfrats qui écumait les quartiers huppés de Dakar.



Arrêtée par les éléments de la Section de Recherches, elle a été déférée au parquet pour association de malfaiteurs et vol en réunion, informe Enquête.

