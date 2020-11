Association de malfaiteurs et escroquerie : Guirane Ndiaye, un douanier, et sa femme poursuivis pour 225 millions f CFA Quatre plaignants ont engagé des poursuites judiciaires contre le douanier NGuirane Ndiaye, son épouse Ndèye Fatou Kane et Babacar Diallo pour association de malfaiteurs, escroquerie sur un montant de 225 millions FCFA et de faux et usage de faux dans une écriture privée et complicité de ce chef. Le couple, qui a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar, encourt un an de prison ferme au moment où son acolyte pourrait bénéficier d’une relaxe.

Pour des problèmes d’argent, le ménage de Guirane Ndiaye et de Ndeye Fatou Kane bat de l'aile. Selon la dame, directrice de la société Jamila Electronics, son mari est la source de tous ses déboires.



« En 2018, ma maman souffrait de cancer, raison pour laquelle j'avais observe une pause dans mes activités professionnelles. Et mon mari a pris la relève. Après le décès de ma mère, je suis tombée malade, car je venais d'accoucher. A la suite de cela, j’ai fait un coma diabétique. Profitant de la situation, mon mari a fait des prêts à mon insu et il doit des millions FCFA à ma famille. Même l'argent qu'on m'a remis lors des obsèques de ma mère, il l'a pris. Il m'a vraiment déçu », raconte-telle en sanglots devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar.



Elle et son mari sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie sur un montant de 225 millions FCFA. Ahuri par les propos de son épouse, Guirane Ndiaye révèle qu'il a pris en charge les frais médicaux et l'hospitalisation sa femme.



« Je n'ai jamais manqué à mon devoir de mari. Au contraire, je ne faisais que l'aider, raison pour laquelle j'ai porté garantie en mon nom dans certaines sociétés afin de 'aider dans son travail », a déclare le prévenu avec amertume.



Interrogée sur les faits qui valent des poursuites judiciaires, la dame Ndeye Fatou Kane conteste les accusations qui pèsent sur elle. D'âpres elle, Guirane a passe des commandes auprès de ses partenaires au nom de sa société. Apres la remise, indique-t-elle, il est allé écouler la marchandise auprès de ses clients a son insu et a dépense l’argent a d'autres fins.



Si elle est dans cette situation déplorable, elle soutient que c'est à cause de la cupidité et de l'irresponsabilité de son mari. « Ma part de responsabilité, c'est de lui avoir fait confiance. Un mari ne doit pas faire ca à sa femme », tonne-t-elle.



Niant les faits, le douanier en service a la subdivision de l'AIBD dit avoir connu les plaignants par le biais de son épouse. « Il y a la société Info Logs qui exigeait une carte professionnelle. Je lui ai remis ma carte professionnelle en guise de garantie », dit-il. Babacar Diallo qui est poursuivi pour complicité raconte qu'il n'a fait que mettre en rapport les deux parties. J'ai reçu la commission de 500.000 FCFA de la part de Ndeye Fatou Kane.



Le plaignant Serigne Abdou Khadre Ndongo a reçu un bon de commande comme garantie et la photocopie de la carte professionnelle du douanier.



« Il m'a remis une avance de 20 millions FCFA pour l'achat des portables. A chaque fois, je courais derrière eux pour rentrer dans mes fonds, mais en vain », dit-il. Khaly Diouf a reçu deux chèques de 40 millions FCFA sans provisions et des bons de commandes de la part des époux Ndiaye. Ridial Kane indique que c'est grâce a Babacar Diallo qu'il a connu Guirane Ndiaye.



« Il a pris des matériels d'une valeur de 30 millions FCFA au nom de la société Jamila Electronics. Mohamed El Hafedh Eljouri a remis des matériels d’une valeur de 53 millions FCFA au douanier ». Les avocats de la défense ont réclame plus de 200 millions FCFA.



Le parquet a requis un an ferme

Selon le maitre des poursuites, les mis en cause ont été défères en 2019 suite a une information.



« C'est la dame qui a émis des bons de commandes de la part de la société Ara service et Asistix. Ces derniers ont, par la suite, annule la commande. Mais, elle n’a pas révèle la verite a ses fournisseurs qui lui ont remis divers matériels. Son mari Guirane Ndiaye savait que la société de sa femme était insolvable, mais il est entre en action pour mettre en confiance ses fournisseurs. Il s'est présent en tenue de douanier pour se porter garant. Il a émis aussi des chèques non approvisionnes. Mieux, on interdit a un agent fonctionnaire de l'Etat d'exercer le commerce », a déclare le représentant du parquet.



Ce dernier a requis un an de prison ferme contre le couple et une amende de 100.000 FCFA contre l’époux pour l'exercice illégal du commerce. Il a sollicite la relaxe en faveur de leur co-prévenu Boubacar Diallo. Les conseils de la défense ont plaide la relaxe.

Délibère au 26 novembre prochain.

L’As



