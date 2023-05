Association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien : Un père et son fils jugés à la Chambre criminelle du tribunal de Dakar Père et fils ont été appelés, hier,àla barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Michel Ciré Seydi et son fils Assane Seydi dit “Cherif” sont accusés d’association de malfaiteurs et de trafic de chanvre indien. Même si le père a recouvré une liberté provisoire après deux ans de prison, Assane prend son mal en patience au fond de sa cellule. Le parqueta requis 10 ans de réclusion contre lui. Tandis que Michel Ciré Seydi encourt un an ferme. Une peine déjà couverte.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2023 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Mardi, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, comparaissaient Michel Ciré Seydi et son fils Assane Seydi dit “Cherif”. Ils répondaient des chefs d’association de malfaiteurs et de trafic de chanvre indien. En effet, tout est parti d’une information anonyme reçue par les agents de l'Ocrtis faisant état d'un trafic de chanvre indien alimenté par la famille Seydi.



D'après l'accusation, le 28 avril 2021, les enquêteurs ont été informés que la famille Seydi était en train de recevoir une quantité importante de chanvre indien au niveau du quai de Yarakh. Une fois sur les lieux, un agent a constaté que Michel Ciré tirait un sac vers son domicile. C'est ainsi que ses collègues ont effectué le même jour une descente dans sa maison où ils ont saisi 10 blocs de chanvre d’un kilogramme chacun et deux joints entamés.



Ils ont également surpris Michel Ciré, son frère Amadou Seydi et Khadim Lô en train de fumer du chanvre indien. Cette drogue est attribuée naturellement au propriétaire de la chambre (Michel Ciré).



Par ailleurs, les 10 kg saisis dans l'enclos ont été attribués à Assane dit Chérif Seydi qui a été mêlé à une autre histoire de chanvre indien. Jugés hier à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, les accusés ont plaidé non coupables.



Âgé de 52 ans, Michel Ciré Seydi a déclaré que les enquêteurs n'ont pas saisi des sacs de chanvre indien chez lui alors qu’à la police, il avait dit que c'est son fils Assane qui a apporté la drogue à la maison.



“Ce sont les policiers qui ont appelé mon fils, pas moi. Je n'avais même pas son numéro. J'ai arrêté de fumer du chanvre indien depuis belle lurette. Les policiers ne m'ont pas montré le sac de chanvre”, s’est-il défendu.



Quant à son fils, il avait contesté le chef d'association de malfaiteurs devant le juge d'instruction. Par contre, il avait reconnu avoir déposé le sachet dans l'enclos des moutons de son père. Il a précisé qu'il croyait que le sachet contenait des épluchures de légumes destinées aux moutons. C'est une vendeuse de légumes qui lui donnait les épluchures.



“Au moment de mon interpellation, je me promenais avec ma mère. J'ai été arrêté sept mois après l'interpellation de mon père. C'était au mois de décembre 2021. Je n'ai jamais pris la fuite”, dit-il aux juges. À l’en croire, il avait été jugé dans une autre procédure et condamné à trois mois ferme, alors que selon lui, il n'avait rien fait.



Dans ses réquisitoires, le maître des poursuites a demandé au juge de condamner Michel Ciré Seydi à une peine d’un an ferme. Il a également sollicité la mise en liberté provisoire, en attendant le délibéré, puisque la peine requise contre lui est déjà couverte.



“Les deux joints trouvés dans la chambre de Michel doivent lui être imputés. Dès l'entame, c'est à Assane qu'il a attribué le sac de 10 kg. Et ce dernier a revendiqué la propriété du sac. Même s'il dit qu'il ignorait le contenu”, soutient le procureur qui a requis contre Assane 10 ans de réclusion criminelle.



Selon Me Seck, avocat de Michel Seydi, les enquêteurs n’ont trouvé personne en train de fumer. “Aucun élément n'est venu conforter cette thèse. Il était devant la télé avec sa femme et ses enfants”, plaide-t-il.



L’avocat d’Assane, lui, a sollicité une application bienveillante de la loi. Le tribunal, après avoir ordonné la mise en liberté provisoire de Michel Ciré Seydi, a mis l’affaire en délibéré au 6 juin prochain

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook