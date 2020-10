Association de malfaiteurs et trafic de drogue : Deux membres de l’écurie d’Ama Baldé risquent 10 ans de réclusion criminelle Abdou Aziz Fall et Omar Sy alias “Oumar Bongo’’ ont comparu devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar pour trafic intérieur de drogue et association de malfaiteurs. Membres de l’écurie du lutteur Ama Baldé, ils risquent 10 ans de réclusion criminelle.

L’ écurie du célèbre lutteur Ama Baldé a été secouée, en 2018, par une rocambolesque histoire de trafic de chanvre indien. Deux de ses membres, en l’occurrence Abdou Aziz Fall et Omar Sy alias “Oumar Bongo’’, avaient été arrêtés le 24 janvier de la même année avec 5 blocs de chanvre indien d’un poids total de 30 kg. C’est dans une bergerie sise près du cimetière de Pikine qu’ils avaient été alpagués.



La police de la localité avait été informée d’une livraison de drogue à cet endroit. Leur descente avait permis de prendre les trafiquants sur le fait, même si deux personnes avaient réussi à s’enfuir, en escaladant le mur. Ainsi, outre les deux frères du propriétaire de la bergerie, Abdoulaye Diouf et Moustapha Diouf, les deux accusés et une troisième personne avaient été pris dans les mailles des filets des policiers.



Devant les enquêteurs, ils avaient contesté la paternité de la drogue. Bénéficiant d'un contrôle judiciaire, les frères Diouf n'ont pas comparu hier.



Face aux juges, Abdou Aziz Fall et Omar Sy alias “Oumar Bongo’’ ont campé sur leur position, en réitérant leurs dénégations. “J'étais membre de l'écurie d’Ama Baldé. C’est là où j’ai connu Cheikh Ahmadou Bamba Diouf dit “Thiékou’’. Eleveur comme moi, j’étais parti le voir pour des indications à propos d’un de mes moutons qui avait des problèmes à l’oeil. Je ne l’ai pas trouvé et je suis resté pour l’attendre en compagnie d’autres individus trouvés sur place’’, a raconté Abdou Aziz Fall. Sur les raisons qui l’ont poussé à rester sur les lieux, alors que la personne qu’il cherchait était en voyage, il précise : “Parce que j’avais remarqué que l’un d’eux lui ressemblait, j’en ai déduit que c’était son frère.’’



Selon lui, la police a débarqué après une dizaine de minutes d’attente. Entendu à son tour Omar Sy alias “Bongo’’, revient sur les circonstances de son arrestation : “Je venais de finir de prendre mon petit-déjeuner. Alors que je discutais avec un ASP qui me coiffait lorsque j’étais gamin, un policier m’a terrassé et m'a embarqué.’’



Selon les enquêteurs, le jeune homme a été pris avec quatre morceaux de pain destinés à ses acolytes. Toutefois, face aux magistrats, il a soutenu mordicus qu’il n’avait pas été arrêté sur les lieux.



Estimant que les faits ne souffrent d’aucune contestation, le représentant du ministère public a requis 10 ans de réclusion criminelle contre les accusés. “La drogue n'a pas marché pour se retrouver dans l'enclos’’, a fait remarquer le maitre des poursuites dans son réquisitoire.



Pour les frères Moustapha Diouf et Abdoulaye Diouf, le parquetier a requis leur acquittement. Car, relève-t-il, “s’ils avaient quelque chose à se reprocher, ils allaient prendre la fuite, mais ce sont eux qui ont accueilli les hommes en tenue’’.



Ce qui ne conforte guère les conseils de la défense. Selon eux, le parquet ne peut pas requérir l’acquittement des frères Diouf car, à leur avis, ils sont les propriétaires du chanvre indien. Les robes noires ont sollicité l'acquittement d’Abdou Aziz Fall et d’Omar Sy.

La Chambre criminelle rendra sa décision le 27 octobre prochain.

EnQuête



