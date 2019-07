Association de malfaiteurs, vols en réunion : La Dic a mis la main sur une bande d’agresseurs La Division des Investigations Criminelles (DIC) a mis fin aux agissements de bandits. Ces derniers, arrêtés, ont fait l’objet de de nombreuses plaintes. Le mode opératoire de ces bandits consistait à simuler des accidents sur la voie publique. Et, il a été compté dans le lot des personnes prises à travers ces subterfuges, des conducteurs de véhicules particuliers et des conducteurs de motos.

D’après la DIC, les victimes ont toutes été rencontrées sur la voie publique. Et, un individu qui cognait brutalement les portières de leurs véhicules respectifs, pour simuler un accident. Ces agresseurs profitent souvent de l’inattention de leurs victimes, pour passer à l’acte.



C’est après être déplumées que les victimes se rendent compte de la supercherie bien orchestrée par des malfrats. La Dic, menant l’enquête ont découvert et saisi lors de la perquisition effectuée aux domiciles des mis en cause, un lot de matériels, constitués de documents et objets divers.



La Police a trouvé 7 cartes bancaires de la Société Générale des Banques du Sénégal (SGBS), United Bank of Africa (UBA), Postes Finances, Western Union, Bank Of Africa (BOA), AMERICAN EXPRESS, et Orabank. Cinq cachets professionnels (la société Trading SUARL, FABBRO ALU ENTREPRISE, GOGO Transport and Services, Transport MBENGUE Multiservices et Dr Amadou Moustapha KINDE-chirurgien-dentiste),



5 chèques (SGBS, BICIS, CBAO, ECOBANK et BIS), 4 passeports ordinaires, 4 cartes à grise, 3 certificats d’assurance de véhicules, 2 cartes d’étudiant, 65 clés USB, 1 paires de lunettes optiques, 9 cartables et sept sacs à dos, 9 clés de voiture (Chevrolet, KIA, Wolksvagen, Peugeot, Nissan, Citroen, Range Rover), 4 appareils photos, Quatre 4 téléphones portables de marques (PANASONIC, X TIGI, ITEL et NOKIA), 1 ordinateur portable « Macbook » et une 01 tablette « IPAD » et une paire de menottes.











