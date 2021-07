Association des Armateurs Africains : Le Cosama élu président. Après l'élection récente du Sénégal à la vice-présidence de l'union des conseils des chargeurs africains, en la personne de Mamadou NDIONE, notre leadership dans le domaine maritime se confirme.



En effet, le Cosama vient d'être élu à Abidjan où se tiennent les États généraux des compagnies maritimes africaines, président de l'association des armateurs africains 3A. La vice-présidence est assurée par la société navale Guinéenne.

Le Cosama dont le cosec assure la présidence du conseil d'administration, est un parfait modèle de partenariat public privé. Le port autonome de Dakar ainsi que deux privés nationaux que sont Ccbm et Maritalia complètent le tableau des actionnaires.



Il faut souligner pour s'en honorer que la consécration du Cosama vient à son heure au moment où la plupart des entreprises maritimes africaines ne disposent pas d'outil de transport indispensable à l'exercice de leurs activités. C'est là tout le sens de la priorité que le Dg du cosec Mamadou NDIONE accorde au réarmement technique du Cosama avec qu'il puisse se déployer dans la sous-région.



Au moment où la stratégie portuaire nationale est en cours d'élaboration avec toutes les parties prenantes, les deux postes africains du Cosec et du Cosama, démontrent s'il en était encore besoin que le leadership de notre pays dans le domaine maritime, est bien réel.



El hadji Amadou Mbaye

Correspondance particulière





