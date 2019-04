Association des acteurs de l'industrie musicale: « La culture devra occuper une place primordiale dans les politiques publiques »

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 17:55

Les acteurs de l'industrie musicale, suite à la nomination d’Abdoulaye Diop à la tête du Ministère de la Culture et de la Communication, tiennent à remercier Macky Sall pour ce changement apporté dans ce secteur qui en avait fortement besoin.



A travers un communiqué rendu public, les acteurs culturels, estiment que la culture devra occuper une place primordiale dans les politiques publiques, initiées par le gouvernement du Sénégal. Cette exigence, préviennent-ils, Macky Sall l'a parfaitement compris.



Ainsi, ils espèrent qu’Abdoulaye Diop saura enfin traduire en actes la vision du président de la République. Puisque, l'AIM porte un grand espoir sur le nouveau Ministre pour établir un diagnostic avec les vrais acteurs pour apporter les solutions adéquates.



Et, l'association des acteurs de l'industrie musicale avec tout son potentiel humain et artistique, reste à l'entière disposition du ministre Abdoulaye Diop pour l'accompagner vers une réussite.













Leral

