Association internationale des universités du 3e âge : Dakar accueille la 1ère conférence internationale en terre africaine Le Conseil d’administration de l’Association internationale des universités du troisième âge (Aiuta) basée à Toulouse, en France, à laquelle est affiliée l’Université du Troisième Âge du Sénégal (Unitra-Sn), a désigné le Sénégal pour abriter la tenue de la 108ème conférence internationale et le Conseil d’Administration de son organisation.

Dimanche 13 Novembre 2022

En prélude à la Conférence internationale des universités du troisième âge (Ciuta) qui sera organisée pour la première fois en Afrique, à Dakar du 24 au 26 novembre 2022, au Musée des civilisations noires, une conférence de presse de lancement a été organisée, mardi 8 novembre, par les initiateurs de ce concept.



Leur président Sidi Hairou Camara a informé que cette présente édition a été orientée sur le thème «Problématique des valeurs : crises des valeurs et/ou des comportements, quels rôles et apports des Universités du Troisième Age pour un développement solidaire et durable ?».



Lors de cette rencontre qui regroupera l’ensemble des Universités du 3ème Age du monde, ils vont partager et échanger sur les préoccupations de leur association autour du thème. À l’issue de cette conférence, dit-il, ils vont écrire la déclaration de Dakar. Une déclaration dans laquelle on retrouvera toutes les propositions de solution par rapport à ce phénomène mondial.



Revenant sur l’un des objectifs spécifiques de cette Conférence internationale, Sidi Hairou Camara a souligné qu’elle vise à contribuer à la préparation scientifique et à l’aide à la décision pour l’élaboration de documents stratégiques, en vue de la prise en compte des valeurs dans les politiques nationales et internationales de développement durable. Par ailleurs, ils tendent la main à toutes les autorités du pays à les accompagner pour la réussite de cette rencontre internationale.

