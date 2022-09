Assommée: Assome…cède à Dangote

Connaissez-vous Ousmane Mbaye ? Non ? Eh bien, c’est le directeur général de la cimenterie Dangote. Mais ce n’est pas seulement à ce titre que nous le « convoquons » ici, comme dit Bouba Ndour à chacune de ses sorties dans l’émission Jakaarlo.



Si nous le convoquons ici, c’est que le Dg de Dangote est un homme de ressources qui sait toujours comment manœuvrer, afin d’arriver à ses fins.



Pour le ciment par exemple, Grand Oussou ne préconise pas une hausse unilatérale des prix. Pour lui, l’urgence de l’heure, c’est plutôt une homologation, afin de les stabiliser. Il pense que tout le monde a intérêt à ce que cela se fasse très rapidement pour que les prix soient stabilisés, et que chacun sache ce que son prochain sac de ciment lui coûtera.



Ce à quoi, Mme Assome Diatta, la ministre du Commerce, a répondu en diola : « Yo! Soum soum. » ( oui oui. D’accord. C’est bon).



Avant de nous expliquer (comme si on ne le savait pas déjà), que les problèmes auxquels, sont confrontées les cimenteries du Sénégal, sont liés à une inflation généralisée des prix de certains produits sur le marché mondial.