Assurance du commerce en Afrique : Le Sénégal acte son adhésion à l’Aca

Le Sénégal devient désormais membre l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique. Cela, grâce à la signature, hier, de l’accord de sa participation entre le ministre sénégalais en charge de l’économie, du plan et de la coopération Amadou Hott et le directeur général de l’Aca Manuel Moses et son équipe.



L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (Aca) est une réponse, de type assurantiel, à la perception du risque sur le continent africain, qui constitue une contrainte au développement des investissements Directs Etrangers et des échanges commerciaux intra africains.



Son objectif est de promouvoir les flux commerciaux (notamment les exportations) ainsi que les investissements, en offrant des garanties d’assurance contre les risques politiques, financiers et commerciaux en Afrique, mais aussi des garanties pour la couverture des risques souverains au nom des Etats membres.



Il convient de rappeler que le processus d’adhésion du Sénégal à l’Aca, qui a démarré depuis 2010, a été piloté par le département de l’économie, à travers la direction des assurances. Il s’est poursuivi dans le cadre d’une initiative régionale de la Cedeao, qui a abouti à une décision d’adhésion à l’Aca des Etats membres, avec une ouverture d’une filiale régionale en zone Cedeao.



