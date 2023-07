Assurance pour le développement du commerce en Afrique : L’organisation dit maintenir une croissance rentable

«Bien que l'environnement économique difficile ait entraîné une baisse de 6 % de la rentabilité technique, qui est passée de 34,9 millions USD l'année précédente à 32,8 millions USD en 2022, la société a enregistré une forte croissance de ses primes nettes émises, de ses revenus d'investissement, de son actif total et de ses capitaux propres, qui s'élevaient à 553 millions USD à la fin de l'année 2022 », renseigne un communiqué de presse reçu au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).



Suite à une performance remarquable, ajoute la même source, les actionnaires ont approuvé la distribution de dividendes d'un montant de 8,2 millions USD lors de la 23e assemblée générale annuelle de la société qui s'est tenue la semaine dernière à Kigali, au Rwanda.



«L'année 2022 a représenté un formidable défi, marqué par des vents contraires massifs provenant de chocs sanitaires, politiques, économiques et climatiques dans le monde entier. La combinaison de la pandémie Covid-19, de son impact économique persistant, du conflit Russie-Ukraine et du changement climatique a eu un impact sur notre performance globale pour 2022 », a déclaré Manuel, Pdg de l'Atidi.



M. Manuel a fait remarquer qu'en 2022, Atidi a pris plusieurs mesures cruciales pour optimiser ses activités, améliorer ses processus, sa gouvernance d'entreprise ainsi que sa gouvernance sociale et environnementale, et étendre son empreinte en Afrique.



Yohnnes Birru, président du conseil d'administration de l'Atidi, a déclaré que l'organisation était en train de mettre en œuvre son plan stratégique 2023-2027, qui vise à renforcer ses atouts uniques et à la préparer à une croissance sans précédent.





L'Atidi - qui opérait auparavant sous la marque African Trade Insurance Agency (Ati) - a dévoilé sa nouvelle identité de marque, qui illustre son évolution et son engagement à jouer le rôle de premier assureur du développement en Afrique et de catalyseur du développement du continent.



L'organisation continue d'étendre son empreinte continentale grâce au soutien de ses partenaires de développement stratégiques tels que la Banque africaine de développement (Bad), la Banque européenne d'investissement (Bei) et la Banque allemande de développement (KfW).



L'Atidi a été créée en 2001 par des États africains pour couvrir les risques liés au commerce et à l'investissement des entreprises qui font des affaires en Afrique. L'Atidi fournit principalement des assurances contre les risques politiques, des assurances-crédit et des assurances-caution. Depuis sa création, Atidi a soutenu des investissements et des échanges commerciaux d'une valeur de 78 milliards de dollars en Afrique.

Adou FAYE









Source : L'assureur panafricain, African trade and investment development Insurance (Atidi) - anciennement connu sous le nom de African trade and insurance Agency (Ati) - a continué d'enregistrer des résultats positifs tout en maintenant sa rentabilité malgré les vents contraires qui soufflent sur le monde.

