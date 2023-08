Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique : Le Sénégal accueille officiellement les activités de l’Atidi

Présidant la cérémonie d’ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère sénégalais en charge des Finances et du budget, a indiqué que la population de l’Afrique aura été multiplié par 5 entre 1960 et 2020, contre 2,7 pour l’ensemble de l’Asie et 3 pour l’Amérique latine.



Abdoulaye Samb a souligné, dans la foulée, que l’Afrique a dépassé le milliard d’habitants et concentre 14% de la population mondiale, contre 7% en 1960. A l’horizon 2050, il confie que l’Afrique comptera un peu plus de 2,5 milliards d’habitants, soit plus du quart de la population mondiale.



En ce sens, il a dit que « la réponse convenable aux attentes légitimes de cette population, majoritairement jeune, ne saurait se faire sans des investissements massifs, à la fois publics et privés ; sans davantage d’insertion des entreprises africaines dans les chaines de valeurs mondiales et sans plus de commerce intra-africain pour une croissance tirée par des secteurs intensifs en emplois, mieux formalisés et capables d’offrir des opportunités à une population majoritairement jeune, en quête de mieux vivre ».



Pour M. Samb, « les institutions panafricaines de financement, de par leur bonne appréciation des risques sur les investissements, des risques souvent surestimés par d’autres bailleurs, doivent contribuer à la densification de ces investissements en mobilisant les capitaux qu’il faut pour créer ces emplois. Des institutions comme ATIDI jouent leur partition dans ce mouvement ».



Selon lui, depuis plus de 20 ans, l’« Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique » (ATIDI) œuvre pour attirer et promouvoir les investissements directs étrangers en Afrique en offrant une large gamme de produits d’assurance et de garanties.



C’est pourquoi, dit-il, ayant été convaincu par la valeur des options offertes par ATIDI, l’Etat du Sénégal a décidé d’adhérer à l’ATIDI, en 2021, et s’est engagé dans une très forte collaboration avec l’Institution. Il a, dans cette lancée, transmis les remerciements du gouvernement du Sénégal à la Banque européenne d’investissement (Bei) qui a accompagné et facilité cette adhésion.



Il a encouragé le secteur privé sénégalais à se familiariser avec les offres proposées par ATIDI avant de souligner que les banques, assurances, et entreprises ont tout à gagner à renforcer leurs liens avec l’institution et à explorer avec elle des solutions pour la mobilisation de capitaux.



Les exportations intra Afrique représentent 12% du total des exportations des pays africains. Ce qui amène le secrétaire général du ministère des finances et du budget à rappeler que beaucoup peut encore être fait pour renforcer les liens commerciaux entre les pays africains.



390 milliards de francs Cfa de portefeuille au Sénégal



Pour sa part, le directeur général de l’Atidi a confié que le Sénégal est devenu le 20e État membre de l’institution en décembre 2021 avec un apport en capital souscrit de 15 millions d’euros, suite au financier de la Banque européenne d’investissement (Bei).



Manuel Moses a indiqué, dans le même ordre d’idée, que l’Atidi dispose d’un portefeuille actif au Sénégal d’une valeur de 390 milliards de francs Cfa soit 658 millions dollars américains dans les secteurs de l’énergie et du gaz, de finance et de l’assurance ainsi que du commerce et des transports.



Dans ce sillage, Manuel Moses souligne que le « Sénégal est un pays prioritaire pour Atidi », ajoutant qu’ils se sont déjà engagés dans le pays et cherchent à faire davantage, conformément aux priorités de développement définies dans le Plan Sénégal émergent (Pse).



Il a enfin déclaré que qu’ils ont eu des discussions fructueuses avec un large éventail de parties prenantes dans le pays et sont « convaincus que leur offre et leur positionnement uniques en tant que premier fournisseur panafricain d’assurance pour le développement du commerce et des investissements leur permettront de contribuer à catalyser l’investissement privé au profit du Sénégal et de ses citoyens ».



Pour rappel, ATIDI a été fondée en 2001 par des États africains dans le but de couvrir les risques commerciaux et d’investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. ATIDI fournit principalement des services d’assurance contre les risques politiques, d’assurance-crédit et d’assurance caution. Depuis sa création, ATIDI a soutenu des opérations d’investissement et commerciales d’une valeur de 78 milliards de dollars en Afrique.



Bassirou MBAYE



Source : https://www.lejecos.com/Assurance-pour-le-developp...