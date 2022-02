AstraZeneca célèbre l'anniversaire des premières livraisons de vaccins en Afrique, dans le cadre du programme COVAX

Il y a un an, les premières doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 étaient désormais disponibles dans des pays du monde entier dans le cadre de l'initiative COVAX, la plus grande campagne d’acheminement de vaccins jamais réalisée.



Le 24 février 2021, 600.000 doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 ont été distribuées aux autorités sanitaires du Ghana. Quelques jours plus tard, c’est la Côte d'Ivoire qui recevait à son tour 504.000 doses. Depuis lors, ce sont plus de 310 millions de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 qui ont été acheminées via COVAX dans 130 pays.



On estime aujourd’hui que 70 millions de doses ont atteint l'Afrique subsaharienne, faisant du vaccin AstraZeneca, l'un des vaccins contre la COVID-19 les plus utilisés sur le continent.



Barbara Nel, Présidente nationale pour l'Afrique chez AstraZeneca, a déclaré : « Dans le cadre de notre engagement consistant à assurer une distribution universelle et équitable du vaccin pour répondre à la pandémie, AstraZeneca se félicite d’avoir été la première société pharmaceutique mondiale à avoir rejoint COVAX en 2020. Nos solides partenariats avec le Serum Institute of India (SII), GAVI - l'Alliance du vaccin et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont essentiels pour tenir notre engagement à fournir à l'Afrique le vaccin contre la COVID-19 à prix coûtant. Nous saluons le travail accompli par les gouvernements à travers le continent pour accroître la couverture vaccinale et protéger leurs citoyens contre les maladies graves. »



Selon des estimations mondiales, le vaccin AstraZeneca COVID-19 a aidé à prévenir 50 millions de cas de COVID-19 et cinq millions d'hospitalisations, et donc permis de sauver plus d'un million de vies.



A ce jour, AstraZeneca et ses partenaires ont acheminé plus de 2,6 milliards de doses de vaccins dans plus de 180 pays, sur tous les continents, avec environ deux tiers de ces doses orientées vers des pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur.



Vaccin COVID-19 AstraZeneca



Le vaccin COVID-19 AstraZeneca (ChAdOx1-S [recombinant]), anciennement AZD1222, a été inventé conjointement par l'Université d'Oxford et son entreprise dérivée, Vaccitech. Il utilise un vecteur viral de chimpanzé déficient en réplication, basé sur une version affaiblie d'un virus du rhume (adénovirus) qui provoque des infections chez les chimpanzés et qui contient le matériel génétique de la protéine de surface du virus SRAS-CoV-2. Après la vaccination, la protéine de pointe de surface est produite, ce qui prépare le système immunitaire à attaquer le virus SRAS-CoV-2 s'il infecte ultérieurement l'organisme.



AstraZeneca



AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments délivrés sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et de la biopharmacie, notamment les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, et respiratoires et immunologiques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca est présente dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients dans le monde.



Veuillez consulter le site astrazeneca.com et suivre la société sur Twitter @AstraZeneca.